La forza di Pedri in numeri: 100% di passaggi riusciti nel primo tempo, è record di Euro2020

Il centrocampista della Spagna Pedri ha completato 31 passaggi su 31 tentativi nel primo tempo contro l'Italia. Un dato pazzesco, anche considerando che il talento del Barcellona è un classe 2002. Nessun giocatore prima di lui in questo Europeo aveva tenuto la media del 100% di passaggi completati nella prima frazione di un match.

100% - Pedri González 🇪🇸 has completed all 31 of his passes against Italy 🇮🇹 (22 in the opposite half), the only player with 100% passing accuracy in this first half. Masterful. pic.twitter.com/l4hfr0cWUe

— OptaJose (@OptaJose) July 6, 2021