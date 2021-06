La Russia è un disastro, il Belgio ha vita facile. Lukaku e Meunier i marcatori al 45'

vedi letture

Il Belgio gioca sul velluto nella serata di San Pietroburgo. I Diavoli Rossi chiudono sul 2-0 una frazione che è francamente troppo facile, contro una Russia inerme. Accelerazioni poche, buonissimo palleggio che non serve a sbloccare il risultato. Il vantaggio è generato da un errore grossissimo di Semedov che lascia via libera a Lukaku al decimo minuto. La dedica è speciale ed è tutta per Christian Eriksen, finito all'ospedale dopo il malore del pomeriggio al Parken di Copenaghen. "Christian I love you" il messaggio recapitato alle telecamere.

Poche le reazioni dei russi, con Golovin che prova a innescare Dzyuba, ma l'intenzione rimane solo sulla carta, perché troppo distanti e poco supportati dai colleghi di reparto, sia a centrocampo che in avanti. Indietro, intanto, è un disastro: Meunier - subentrato a Castagne dopo uno scontro davvero pesante - da due passi insacca dopo un erroraccio, il secondo, di Shunin.. Difficile pensare a una ribalta nel secondo tempo, per una Russia che è sembrata davvero pochissima cosa.