La Spagna passa dopo meno di 8': sinistro di Jordi Alba deviato da Zakaria, Svizzera sfortunata

Bastano sette minuti e mezzo circa alla Spagna per portarsi in vantaggio nel primo quarto di finale di Euro 2020. Sugli sviluppi di un corner, la sfera viene messa fuori area, nella zolla in cui staziona Jordi Alba: sinistro di prima intenzione, deviazione di Zakaria e Sommer beffato. Svizzera sfortunata e già sotto: 1-0 per gli spagnoli a San Pietroburgo.

