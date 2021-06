La Svezia affonda la Polonia all'ultimo minuto e la elimina. Scandinavi agli ottavi da primi

vedi letture

La Svezia vince all'ultimo minuto grazie a un gol di Claesson - dopo le doppiette di Forsberg e Lewandowski - e chiude al primo posto il proprio gironi davanti alla Spagna. Eliminata invece la Polonia che chiude all'ultimo posto con un solo punto all'attivo.

Nonostante sia già certa del passaggio agli ottavi la Svezia parte con il piede sull’acceleratore alla caccia di un primo posto nel girone poco pronosticabile a inizio Europeo. E dopo appena due minuti gli scandinavi passano: Isak viene anticipato al limite dell’area di rigore col pallone che resta però in possesso dei gialloblù con Forsberg che vince un contrasto con Jozwiak e poi calcia in diagonale battendo Szczesny. La Polonia fatica a creare gioco contro una Svezia come sempre attenta e aggressiva nel pressing che concede qualcosa solo sulle palle inattive. Poco dopo il 15° però i biancorossi vanno a un passo dal pari con una clamorosa doppia traversa del centravanti Lewandowski: angolo dalla destra per la testa del numero 9 che non colpisce benissimo mandando la palla sulla traversa, sulla ribattuta è ancora lui il più lesto, nonostante il disturbo del compagno Jozwiak, a colpire la palla mandandola nuovamente sul legno alto della porta. La Svezia tira un sospiro di sollievo e si salva. La gara regala poche emozioni fino al 45° quando si accende per la prima volta Zielinski: il tiro del fantasista dal limite viene però alzato sopra la traversa da un attento Olsen.

Anche nella ripresa è Zielinski ad aprire le ostilità con un’altra conclusione dalla distanza che Olsen respinge in tuffo. Si tratta della prima occasione per la squadra di Sousa che è entrata in campo per cercare di trovare quella vittoria che permetterebbe il passaggio del turno. La Svezia risponde con il solito duo Isak-Forsberg: il tiro del primo è respinto da Szczesny, mentre quello del secondo si infrange su un difensore. La gara è più vivace rispetto alla prima frazione con la Polonia che sfiora il pari in più occasioni, con Lewandowski che reclama anche un rigore, e la Svezia che va vicina al raddoppio trascinata dal solito Isak. È attorno all’ora di gioco che la sfida si infiamma: Kulusevski, appena entrato va via sulla destra e serve Forsberg al limite che trova il gol del 2-0. Poco dopo la risposta polacca arriva con un lancio lungo per Lewandowski che controlla, si accentra e batte Olsen con un tiro potente sotto l’incrocio che riapre la gara. Al 66° arriverebbe anche il pari della Polonia con Swierczok che però è in posizione irregolare: gol annullato. Il pareggio arriva però a cinque dalla fine con il solito Lewandowski che approfitta di un cross di Frankowski, e di un buco della difesa gialloblù, per mettere a segno la doppietta personale. Nel finale però arriva la zampata di Claesson, su assist ancora di Kulusevski, che affonda i biancorossi e li elimina dall'Europeo e permette ai suoi di chiudere al primo posto nel girone.