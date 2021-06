La Svezia allunga la sua striscia positiva: otto gare di fila senza sconfitte. E ben sette vittorie

vedi letture

La Svezia allunga la sua striscia positiva portando a otto le gare consecutive senza sconfitte, con ben sette vittorie all'attivo e un solo pari, contro la Spagna nella gara d'esordio all'Europeo. Ma non solo la squadra scandinava in questa striscia di gare ha tenuto inviolata la propria porta in ben sei occasioni e per la prima volta questa sera ha subito più di due reti.