Le aperture spagnole - Spagna, ecco l'avversaria: l'Italia grida vendetta per la finale a Euro 2012

Spagna, ecco l'avversaria: l'Italia grida vendetta per la finale a Euro 2012

In Spagna erano molto interessati al match dell'Allianz Arena tra Italia e Belgio dopo aver superato il turno. "Già abbiamo la rivale della semifinale: Italia!". E' questo il titolo che Marca ci dedica, in attesa della sfida di martedì prossimo. As ricorda la finale del 2012, vinta dalla Roja, titolando così: "L'Italia grida vendetta verso la Spagna. Sarà una riedizione della finale 2012". Mundo Deportivo si limita alla cronaca: "L'Italia batte il Belgio e sarà l'avversaria della Spagna in semifinale".