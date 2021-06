Le pagelle del Galles - Bale e Ramsey deludono. James il migliore, Ward decisivo

GALLES-SVIZZERA 1-1

(74’ Moore; 49’ Embolo)

Ward 7,5 - Finché riesce, si oppone come può, anche dopo. Nel primo tempo, gli avversari sono Schar ed Embolo su tutti. Non sempre in grande stile, ma è efficace. Capitola sull’attaccante del ‘Gladbach, nel finale salva il pari.

C. Roberts 5 - Arriva ad aggrapparsi a Embolo ma non basta. Timido, troppo, in fase di spinta: il fatto che Bale lo ignori costantemente è un attenuante fino a un certo punto.

Rodon 5,5 - Partita normale, nel complesso, macchiata da qualche sbavatura: è a lui che Embolo scappa per conquistare il corner che vale l’1-0.

Mepham 5,5 - Niente di indimenticabile, se Seferovic non segna tre gol non è per merito dei difensori gallesi.

B. Davies 6 - La catena di sinistra funziona. Più impreciso di quel che sarebbe lecito attendersi, ma comunque sufficiente.

Allen 6 - Smista e corre, fa anche parecchia fatica a tenere l’ordine lì in mezzo.

Morrell 6,5 - Il migliore dei tre centrocampisti di Page. Non soltanto perché dal suo cross arriva l’agognato pareggio. Parecchie sportellate, anche.

Ramsey 4,5 - A corrente alternata, ma più spesso assente, come tutto il Galles. Nell’exploit 2016 ha trascinato i compagni: anche oggi la luce deve accenderla lui. Se non lo fa, è complicato. (Dal 90’+2 Ampadu s.v.).

Bale 4,5 - Ha voglia, ha la fascia da capitano al braccio, prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Non sempre ci riesce, malissimo la sintonia con Roberts.

Moore 7 - Una sua incornata “rischia” di sbloccare subito la gara. Gioca il resto con la bandana in testa, che usa comunque piuttosto bene: per esempio, per segnare la rete dell’1-1.

James 7 - Per distacco il migliore (tra i giocatori di movimento) dei suoi, che infatti a un certo punto lo cercano in maniera ossessiva. Non capisce, e non ha tutti i torti, la sostituzione nel momento migliore del Galles. (Dal 75’ Brooks s.v.).

Page 5,5 - Partiamo dalla fine: incomprensibile la sostituzione del miglior giocatore in campo nel momento in cui sarebbe il caso di provarci. Per il resto, una squadra coriacea, meno pericolosa dell’ultima epopea, che tutto sommato è in gara.