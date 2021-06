Le pagelle del Portogallo - Renato Sanches è una furia, Ronaldo deve abdicare

Belgio-Portogallo 1-0

Marcatori: 42' T. Hazard (B)

PORTOGALLO

Rui Patricio 6 - Qualche eccesso di confidenza quando si tratta di giocare la palla con i piedi. Sul missile terra aria di Hazard che decide la partita può farci poco.

Dalot 5,5 - La sorpresa principale al momento della lettura della distinta, ripaga solo in parte la fiducia di Fernando Santos. Non sfonda mai.

Rùben Dias 6 - Vicino al pareggio sugli sviluppi di corner. Si prende in carico Lukaku preoccupandosi di farlo girare a largo dall'area. Lo scontro tra giganti finisce senza vinti nè vincitori.

Pepe 6 - Aiuta il compagno di reparto nella marcatura su Lukaku, tiene botta con Big Rom facendo leva sul fisico e sull'esperienza.

Guerreiro 6 - Nel primo tempo si propone poco e la manovra portoghese risente della sua mancanza di spinta. Cresce nella ripresa e la differenza si vede.

Joao Moutinho 6 - Sbaglia un paio di controlli ma la visione di gioco è eccellente. Conquista tante punizioni con mestiere. (55' Joao Felix 6,5 - Esordisce nel momento più difficile, non ha paure di prendersi le responsabilità diventando la prima fonte di pericoli).

Palhinha 6 - Chiudere le linee di gioco e recuperare palloni è la sua missione. La assolve bene, per la qualità rivolgersi altrove. (78' Danilo sv)

Renato Sanches 6,5 - Pronti, via, si libera di Tielemans con un gran numero. Gioca a tutto campo,esibendosi in un paio di strappi superbi. (78' Sergio Oliveira sv)

Bernardo Silva 5 - Evanescente, si specchia troppo nel suo talento. Più bello a vedersi che efficace, conferma la sua allergia alla porta. Zero conclusioni. (55' Bruno Fernandes 6 - Il grande escluso entra con tanta voglia di dimostrare il suo valore. Porta un po' di sana elettricità).

Ronaldo 5 - Si nasconde per lunghi tratti del match, prima di scaldare i guantoni di Courtois con un bolide su punizione. Resterà l'unico squillo di una prestazione al di sotto delle aspettative. Il Re è costretto ad abdicare.

Diogo Jota 5,5 - Gli capita subito una buona occasione ma strozza troppo il tiro. Cerca di riscattarsi con un paio di guizzi ma difetta sempre di precisione (70' Andrè Silva 6 - Dentro per riempire l'area, aiuta la squadra a giocare meglio).

All. Fernando Santos 5 - Non rinuncia al palleggio, ma il fraseggio è troppo lento per impensierire un Belgio non trascendentale. Prova a recuperarla affidandosi alla qualità dei cambi ma lascia perplessi la scelta di richiamare fuori Palhinha e Renato Sanches, fino a quel momento tra i migliori.