Le pagelle dell'Inghilterra - Saka imprendibile, Sterling ancora decisivo. Kane, polveri bagnate

REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA 0-1 - 12' Sterling

Pickford 6 - Non deve compiere grossi interventi ma è presente quando chiamato in causa, come quando risponde alla botta dalla distanza di Holes nel primo tempo.

Walker 6.5 - Terzino fondamentalmente bloccato per permettere maggiore libertà d'azione a Saka. Affidabile nel proteggere l'area, disinnesca le velleità avversarie.

Stones 6.5 - Compone una buona cerniera difensiva con Maguire, tempestivo nelle chiusure, forte nel gioco aereo.

Maguire 6.5 - Non si vedeva in campo dallo scorso 9 maggio. Southgate decide di rischiarlo in una partita in cui ci si gioca la conferma a Wembley. Si immola nel primo tempo su Soucek, mostra piedi e tempismo da trequartista quando quasi manda in gol Kane. Nonostante la ruggine se la cava egregiamente.

Shaw 6.5 - È un'ala aggiunta per Southgate ma non solo. Il terzino del Manchester United è anche provvidenziale quando c'è da difendere, tra il coraggioso e l'incosciente quando di testa anticipa Jankto pronto a colpire in sforbiciata.

Phillips 6 - Gamba e fisicità al servizio della squadra. Preciso nel breve, meno nei passaggi lunghi e nei cross.

Rice 6 - Accompagna l'azione offensiva, dialoga con Saka. (Dal 46' Henderson 6.5 - Torna in campo 4 mesi dopo. Southgate lo ha ugualmente aspettato nonostante l'infortunio e lui si presenta col piglio del leader, dettando immediatamente i tempi della partita. Come se nulla fosse successo).

Saka 7 - Southgate lo fa esordire a Euro 2020, peraltro nell'out opposto rispetto a dove gioca di solito. Fa la differenza da subito con i suoi guizzi e la sua abilità a saltare l'uomo. Il gol dell'1-0 nasce da una sua iniziativa. (Dall'84' Sancho sv).

Grealish 6.5 - La grande chance concessagli da Southgate è sfruttata. Cross al bacio sfruttato da Sterling. Cala nella ripresa. (Dal 67' Bellingham sv -).

Sterling 6.5 - Ancora una volta è lui a togliere le castagne dal fuoco. È alto 170 cm e uccella i difensori cechi addirittura di testa. (Dal 67' Rashford sv -).

Kane 5 - Scende in campo con la pressione di chi deve segnare a tutti i costi. Si danna per sbloccarsi, spreca un contropiede nel primo tempo e arriva in ritardo su qualche pallone ma in compenso partecipa con una sponda all'azione del gol di Sterling. Ma da un giocatore col suo killer instict ci si aspetta di più.

Allenatore Gareth Southgate 6.5 - Con Mount e Chilwell già isolati, sceglie di risparmiare Foden diffidato. Dà fiducia a Saka e Grealish e viene premiato con i due che confezionano il gol. Rilancia Maguire ed Henderson, aspettati nonostante l'infortunio e viene ripagato da due buonissime prestazioni. Sceglie di giocare subito all'attacco e viene premiato col gol dopo 12', poi riesce agevolmente a gestire la partita. Il primo posto nel girone ne è una conseguenza.