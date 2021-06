Sterling regala la vittoria del girone all'Inghilterra: 1-0 sulla Repubblica Ceca e resta a Wembley

vedi letture

Missione compiuta per l'Inghilterra, che batte la Repubblica Ceca e potrà proseguire il suo percorso a Euro 2020 a Wembley. Decide ancora Sterling, unico marcatore in questo torneo e al resto ci pensa una difesa che si dimostra super affidabile, ancora una volta imbattuta.

I CAMBI PREMIANO SOUTHGATE - Successo meritato per quanto visto in campo, con gli inglesi che hanno premuto l'acceleratore da subito per cercare di sbloccare la partita, evitando di complicare le cose col passare dei minuti. Molti i volti nuovi rispetto alla partita contro la Scozia: Walker sulla corsia destra, Maguire centrale di difesa al ritorno in campo dopo un mese e mezzo. Davanti Foden è diffidato e viene risparmiato, Mount invece è costretto all'isolamento che gli negherà (assieme a Chilwell) gli ottavi di finale: spazio a Saka e Grealish. E i due confezionano la rete del vantaggio. Il giocatore dell'Arsenal sfrutta al massimo la sua velocità, agilità e abilità a saltare l'uomo, l'azione prosegue con la stella dell'Aston Villa che duetta con Kane e crossa dalla sinistra trovando la testa di Sterling che anticipa i difensori cechi e supera Vaclik. Secondo gol per il giocatore del Manchester City, fin qui unico marcatore dell'Inghilterra a Euro 2020.

KANE ANCORA A SECCO - Inghilterra che fa spesso affidamento a Saka, mentre Kane deve spesso fare lavoro di sponda, anche se un'occasione gli capita, lanciato in profondità da Maguire ma ipnotizzato da Vaclik al momento della conclusione. Repubblica Ceca che difende con ordine, compatta, concedendo pochi spazi. E che è brava a ribaltare l'azione, trovando anche qualche azione pericolosa: Pickford salva su Holes poco prima della mezz'ora, i difensori devono invece immolarsi in più di un'occasione per evitare il peggio.

TORNA HENDERSON - Southgate concede spazio a Jordan Henderson, entrato in campo al ritorno dagli spogliatoi al posto di Declan Rice. Il capitano del Liverpool non giocava dal 20 febbraio, nel derby contro l'Everton. Il commissario tecnico nonostante i problemi fisici ha deciso di aspettarlo, convocarlo e questa sera lo ha premiato concedendogli i secondi 45' della partita contro la Repubblica Ceca. E lui si presenta giocando con personalità e qualità, come se non fosse mai stato inattivo. Il ritmo col passare dei minuti cala, la Repubblica Ceca sembra accontentarsi della qualificazione nonostante a Glasgow la Croazia dilaga e gli soffia anche il secondo posto in classifica. L'uscita di scena di Patrick Schick sembra quasi un segnale di bandiera bianca da parte del ct Silhavy.

ITALIA SOLO IN FINALE - Le due squadre finiscono nella seconda parte del tabellone, opposto all'Italia. L'Inghilterra se la vedrà con la seconda classificata del girone della morte (Francia, Germania, Portogallo, Ungheria) a Wembley, partita che si giocherà fra 7 giorni alle ore 18. La Repubblica Ceca dovrà aspettare i risultati di domani: l'avversaria sarà una fra l'Olanda e la vincitrice del Gruppo E (Svezia, Slovacchia, Spagna, Polonia).