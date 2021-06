Le pagelle della Francia - Difesa disastrosa, Mbappé porterà la croce. Benzema-Lloris non bastano

vedi letture

FRANCIA-SVIZZERA 7-8 dcr - 15' e 81' Seferovic, 57' e 59' Benzema, 75' Pogba, 90' Gavranovic

Lloris 7 - Para il rigore di Rodriguez indovinandone l'angolazione, tenendo in vita una Francia che era destinata a uscire già prima dei 90'.

Varane 5 - Serata tutt'altro che semplice, qualche rischio e un giallo dopo mezz'ora per un intervento su Zuber. Perde Seferovic in occsione del 3-2.

Lenglet 5 - Nel cambio di modulo scelto da Deschamps, che vara la difesa a 3, il difensore del Barcellona viene promosso fra i titolari. Si perde dopo un quarto d'ora Seferovic, che senza staccare troppo di testa lo anticipa aprendo le marcature. (Dal 46' Coman 5.5 - È la carta che cambia l'assetto francese. Per quanto fatichi a fare la differenza riesce comunque a entrare nell'azione del 2-1, anche se suo malgrado una sua palla persa innesca il secondo gol svizzero. Dal 111' Thuram 6 - Fa il suo segnando il rigore).

Kimpembe 5 - Embolo è un pericolo costante così come Widmer he agisce dalla sua parte. Si fa dribblare da Gavranovic nell'azione del 3-3.

Pavard 4 - Disastroso. Zuber fa quel che vuole con lui, crossando ripetutamente, innescando il gol del vantaggio. Per fermarlo deve stenderlo e lo fa in area di rigore. Rodriguez lo grazia, come grazia tutta la Francia.

Pogba 6.5 - Sale in cattedra dopo il rigore fallito dagli elvetici. Ruba un pallone prezioso in occasione del 2-1, poi con la squadra sull'onda dell'entusiasmo continua a crescere e segna un gol capolavoro. Il gol del 3-3 nasce però da un suo pallone perso.

Kante 5.5 - Serata più difficoltosa del solito per lui, che si trova una mediana avversaria che spreca pochi palloni.

Rabiot 5.5 - C'è curiosità nel vederlo esterno sinistro nel 3-4-1-2 ma la serata di grazia degli svizzeri e un Embolo imprendibile lo mettono in difficoltà. Nel primo tempo però è lui ad avere l'unica vera occasione per i transalpini. Cresce nella ripresa quando Deschamps lo rimette centrale di centrocampo anche se la serata resta complicata.

Griezmann 7 - Svolge al meglio il ruolo di trequartista, innescando le due reti e trovandosi a meraviglia con i due fuoriclasse davanti. (Dall'88' Sissoko 5.5 - Non incide).

Benzema 8 - È tornato a furor di popolo è perché da lui ci si aspetta che faccia la differenza. Segna due gol quando la squadra stava affondando, poteva essere l'eroe della serata e invece chiude qui l'Europeo. (Dal 94' Giroud 5.5 - Ha il merito di segnare il rigore mentre nei 26 minuti giocati ha poche chances).

Mbappé 5 - E alla fine la croce se la porta lui. E dire che fino al 90' la sua prestazione era stata molto buona, entrando in entrambe le reti di Benzema. Spreca il gol del 4-3 ai supplementari, evidentemente esausto. E soprattutto manda a casa la Francia facendosi parare il rigore da Sommer. A 20 anni decideva una finale dei Mondiali e agli ottavi mandava fuori l'Argentina. Due anni dopo cade rovinosamente.

Allenatore Didier Deschamps 4 - Sbaglia formazione, viene messo alle strette dalla Svizzera per almeno un tempo e fino al potenziale 0-2. Ha la fortuna che Lloris paga il rigore di Rodriguez e che il cambio modulo faccia il resto. Ma la leziosità della squadra quando la partita è in pugno è anche colpa del tecnico, incapace di tenerla sul pezzo. E se la grande favorita per la vittoria finale esce agli ottavi il fallimento principale è suo.