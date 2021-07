live Mancini: "Una grande serata, ce ne manca solo una. Nessuno ci credeva..."

L'Italia è in finale di Euro 2020. Vittoria ai rigori contro la Spagna, a decidere l'ultimo di Jorginho. Una gara sofferta per gli azzurri e ora l'11 luglio una tra Inghilterra e Danimarca. In conferenza stampa, da Wembley, c'è il ct dell'Italia, Roberto Mancini.

Sulle difficoltà superate "Ci fa piacere aver regalato una serata così agli italiani, ora ne manca una se sarà possibile. Sapevamo che sarebbe stata durissima, la Spagna ci ha messo in difficoltà, abbiamo cercato di segnare quando abbiamo avuto le occasioni. Abbiamo avuto difficoltà perché avevamo poco la palla. Volevamo la finale, poi i rigori sono un terno al lotto. Faccio i complimenti alla Spagna, è una grandissima squadra".

Sulla gioia di Mancini "Siamo felici, ringrazio i ragazzi per aver creato qualcosa di bello. Non abbiamo fatto ancora tutto: ora recuperiamo le forze, è stata durissima. Lo sapevo, sarebbe stata la più dura del torneo. E' la sesta, sarebbe stata stancante, ma volevamo la finale".

Sulla partita "Ci sono anche gare dove devi soffrire. Abbiamo strameritato di esser qui, sapevamo che ci sarebbe stata una gara durissima e sapevamo che sarebbe stata questa. Non era semplice, quasi nessuno ci credeva e siamo arrivati in finale. Siamo felici per gli italiani che ci hanno seguito e ci stanno seguendo".

Sulla mentalità vincente di Mancini "Tutti vogliono vincere, i giocatori poi volevano qualcosa di diverso. Volevano fare qualcosa che piacesse, le cose difficili sono quelle belle da fare. Ancora non abbiamo fatto nulla, dobbiamo aspettare ancora".

Sulle sostituzioni: Spagna col 9, Italia col falso nueve "Pensavamo, e ci siamo riusciti, a cucire di più il gioco. Volevamo mandar dentro Chiesa e Berardi: Ciro ha corso come un matto, non era così semplice contro la Spagna ma lo sapevamo. Sapevamo che poteva andare così, eravamo pronti a soffrire".

FINISCE QUI LA CONFERENZA STAMPA DI ROBERTO MANCINI