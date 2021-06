Lloris ricorda la finale di Euro 2016 col Portogallo: "Ko duro, ma poi abbiamo vinto il Mondiale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Portogallo, il portiere francese Hugo Lloris ha ripercorso le vecchie sfide coi lusitani, a partire dalla finale di Euro 2016 persa a Saint-Denis: "La finale persa nel 2016 non è un cattivo ricordo, certe emozioni faranno sempre parte di competizioni del genere. Le sconfitte sono sempre dolorose e quello non è stato certo un bel momento per la Francia, ma anche in quell'occasione abbiamo costruito le basi del nostro successo mondiale in Russia. Credo che le due cose siano collegate. La partita di Euro 2020 si giocherà in un contesto diverso, siamo nella fase a gironi con ancora tanto in palio. Per noi, ma soprattutto per il Portogallo".

Rivedi tutte le parole di Lloris nel video in calce!