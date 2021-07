Locatelli tra Euro2020 e mercato: "Fidatevi… Credete ogni giorno nei vostri sogni"

Non si ferma l'eco della vittoria di Euro2020, e Manuel Locatelli - per altro ora al centro del mercato con Arsenal e Juventus a contenderselo - ha voluto dedicare a questo successo un altro pensiero via Twitter:

"Bambini e Bambine,

Ragazzi e Ragazze,

Mamme e Papà ,

Nonni e Nonne

Grazie di cuore.

Fidatevi …

Credete ogni giorno nei vostri sogni"