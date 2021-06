Lukaku fa 60, il Belgio piega la Croazia di Perisic, Brozovic e Rebic. Ora l'Europeo

Al Belgio basta un gol di Lukaku (che ha raggiunto quota sessanta reti con la sua Nazionale) per piegare la Croazia in amichevole. Tra gli "italiani" in campo anche Perisic, Rebic, Mertens e Brozovic: tutti sostituiti i primi tre, mentre il centrocampista nerazzurro è rimasto in campo fino al triplice fischio. Passerella finale anche per Mario Pasalic, subentrato al 61'. Per entrambe si è trattato dell'ultimo test amichevole prima dell'Europeo, che avrà inizio tra pochi giorni.

In precedenza, inoltre, la Grecia aveva avuto la meglio sulla Norvegia col punteggio di 1-2: a segno per gli ellenici Masouras (13’) e Androustsos (21’), Strandberg (64’) per i nord-europei. In campo il sampdoriano Thorsby, che ha iniziato da titolare salvo poi uscire. Solo panchina per Haaland e per il milanista Hauge.