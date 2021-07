Lulù Oliveira: "Stasera tifo Italia e sono fiducioso. Il Belgio dietro si perde in un bicchier d'acqua"

Un belga, seppur di origini brasiliane, che tifa Italia. Del resto, Luis Oliveira ha il nostro Paese nel cuore ormai da tempo. L’ex attaccante, raggiunto da Tuttosport, ha detto la sua sulla gara di stasera: “Sono qui da quasi trent’anni, il calcio italiano mi ha dato tutto. Per stasera sono abbastanza tranquillo, gli azzurri andranno a mille. Il Belgio ha una squadra straordinaria ma credo gli manchi qualcosa per essere una vera big, non ha mai vinto trofei e dietro si perdono in un bicchiere d’acqua. È un peccato che si giochi così presto, per tanti aspetti è una finale anticipata. Chi tiferò? Italia”.