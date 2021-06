Mancini: "I miei pensieri e le mie preghiere sono per Eriksen, ci vediamo presto in campo"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini, attraverso i propri social, ha voluto dedicare un pensiero a Christian Eriksen dopo il malore di oggi: “I miei pensieri e le mie preghiere sono per Christian. Forza ragazzo, ci vediamo presto in campo”.

My thoughts and prayers are with Christian. C'mon guy ♥️ see you soon in field.#Eriksen

— Roberto Mancini (@robymancio) June 12, 2021