Marani: "Inizia la settimana più importante degli ultimi dieci anni di calcio italiano"

Nel corso del suo fondo su Tuttosport, Matteo Marani ha parlato del ct Roberto Mancini e della nazionale azzurra: "Quella che comincia è la settimana più importante degli ultimi dieci anni di calcio italiano. Non è enfasi, è pura verità. È dalla finale dell’Europeo 2012, contro la Spagna che ci attende ora a Wembley, che la Nazionale non viveva un momento così importante. Nel mezzo, il fallimento ai Mondiali del 2014, la vergognosa eliminazione nel 201 7 e un movimento che ha partorito due finali Champions della Juve e una dell’Inter in Europa League, ma zero vittorie. Mancini ha fatto sbocciare i fiori nel deserto, in un decennio avaro e arido per colpa della miopia di una classe dirigente di club inadeguata. Ma il Mancio è stato più forte anche di questo e ha tirato dritto con le sue convinzioni: spazio ai giovani, esaltazione della qualità, premio del merito, comunicazione aperta e spiccato senso di appartenenza".