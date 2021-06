Marani: "Italia da 10. Mancini ha avuto il coraggio di avere coraggio"

"Questa Italia è bellissima, Mancini ha avuto il coraggio di avere coraggio. Nel paese dello status quo, dove non si azzarda mai nulla, il ct ha avuto il coraggio di mettere giocatori come Zaniolo, Berardi, che ora è diventato un calciatore di caratura internazionale. Spinazzola? Se sta bene, e in questo momento sta bene, lui non fa la differenza, ma è la differenza. Questa Italia gioca da numero dieci perché la guida un numero 10 come Mancini". Così Matteo Marani, sulle frequenze di Sky, ha analizzato il superesordio azzurro di ieri all'Europeo itinerante.