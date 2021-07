Marchegiani: "Ieri l'Italia ha vinto coi singoli. A portieri invertiti forse va la Spagna in finale"

Dagli studi di Sky, Luca Marchegiani commenta le sensazioni del giorno dopo Italia-Spagna: “La soddisfazione, oltre ad aver battuto una squadra forte, è averlo fatto in modo diverso dalle altre vittorie. Sembrava una squadra in grado di vincere solo imponendo gioco, invece ha dimostrato di saperlo fare soffrendo e sfruttando il talento individuale di alcuni giocatori. Abbiamo detto sempre grande gruppo e poche individualità, ieri l’abbiamo vinto con i singoli: a portieri invertiti ci sarebbe probabilmente la Spagna in finale e Donnarumma è tra i top”.