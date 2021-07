Marchisio sull'assenza di Morata: "Proveranno ad abbassarci e sfruttare gli spazi in velocità"

vedi letture

L’ex centrocampista Claudio Marchisio ai microfoni della Rai dell'assenza di Alvaro Morata e di come potrebbe cambiare il gioco della Spagna stasera: “Vedremo come si muoveranno i loro tre attaccanti e i loro centrocampisti. Penso che proveranno ad abbassarci per avere il possesso della palla e favorire gli inserimenti da dietro e il gioco in velocità. Giocheranno a spazi aperti senza dare punti di riferimento e questo potrebbe creare qualche problema alla nostra retroguardia che finora si è ben disimpegnata quando ha avuto a che fare con un centravanti vero come per esempio Lukaku nei quarti contro il Belgio”.

Clicca qui per seguire il live di Italia-Spagna a cura di TMW