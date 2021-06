Marocchi: "Italia, oggi occasione di aumentare i titolari. Per vincere servono Verratti e Chiesa"

Così Giancarlo Marocchi dagli studi di Sky Sport prima della partita tra Italia e Galles: "Stanno tutti lì volentieri per un grande obiettivo. Sono in 26 ma tutti non potranno avere spazio. Oggi è l'occasione per aumentare il numero di titolari: oggi siamo a 12, con Acerbi al posto di Chiellini. Necessario tornino però nel novero anche Verratti e Chiesa, non vinci la competizione senza 15-16 titolari".