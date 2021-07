Marocchino: "Chiesa ha velocità e resistenza. E calcia allo stesso modo con entrambi i piedi"

Domenico Marocchino, ospite della Rai, ha commentato così la vittoria dell’Italia ai rigori sulla Spagna e la finale conquistata elogiando Federico Chiesa: “La Spagna da 20 anni esporta giocatori che sono dei prestigiatori coi piedi e lo si è visto anche oggi. Chiesa è uno dei pochi giocatori in Italia che calcia allo stesso modo con entrambi i piedi, un po' come suo padre. Inoltre è l’unico che ha tutta la gamma della velocità dallo scatto breve a quello costante. Sterling per esempio è uno rapido, ma non ha la resistenza di Chiesa”.