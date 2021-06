Martinez e Mancini si ritrovano: otto precedenti, un solo successo del belga. Ma in finale di FA Cup

“Mancini non mi ha sorpreso, l’ho sfidato in Premier League ed è molto meticoloso”. Con queste parole il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha speso parole importanti nei confronti del collega e omonimo azzurro Mancini. Il bilancio, per la cronaca, premia quest’ultimo. Ma fino a un certo punto. I due tecnici, infatti, si sono sfidati in ben otto occasioni, dal 2010 al 2013, quando Martinez allenava il Wigan e Mancini il Manchester City. Su otto gare, l’attuale ct azzurro ne ha vinte ben sette, tutte in campionato e senza mai subire gol (mentre i Citizens ne hanno rifilati 13 agli avversari). Un solo successo di Martinez, ma in compenso è di quelli che pesano: nel maggio 2013, il suo Wigan vinse infatti la FA Cup battendo in finale proprio il City di Mancini col risultato di 1-0.