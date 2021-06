Martinez esalta Lukaku: "All'Inter è diventato un leader. È il miglior attaccante in circolazione"

vedi letture

Roberto Martinez, CT del Belgio, intervenuto in conferenza stampa, esalta Romelu Lukaku: "Lavoro da tanto tempo con Romelu e conosce bene tutti i suoi lati positivi. Per me è il miglior attaccante in circolazione, specialmente in quella posizione. Ma se vogliamo fare un'analisi più oggettiva, guardiamo ai numeri. Sessanta gol in nazionale, è stato il giocatore più giovane ad arrivare a quella cifra. Credo che a tutti sia chiaro quanto sia pericoloso come finalizzatore. Negli ultimi dieci mesi è maturato ed è diventato un vero leader in campo. Sa leggere molto bene la partita, sa adattarsi giocando spalle alla porta, tra le linee o allargandosi, è pericoloso di testa. Sono felicissimo di averlo nella nostra squadra".