Martinez: "Lukaku è in ottima forma, ma non ho ancora deciso se giocherà domani"

Cambi in vista in casa Belgio, atteso domani dalla sfida contro la Finlandia, che chiuderà la fase a gironi a Euro 2020 dei Red Devils. Ad annunciarli è stato il c.t. Roberto Martinez, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Ci saranno sicuramente delle sostituzioni, perché sarà la nostra terza partita in nove giorni. Dobbiamo far sì che tutti siano pronti per la fase a eliminazione diretta. Ci saranno certamente dei cambi, dunque, ma per una buona ragione. Se Lukaku giocherà? Vuole vincere tutte le partite e non è mai egoista. È in ottima forma, ma non ho ancora deciso se giocherà. Vedrò domani mattina".