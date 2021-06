Materazzi sull'Italia: "Può arrivare fra le prime quattro. 10 gare senza subire gol? Un'enormità"

Anche Marco Materazzi, altro campione del Mondo nel 2006 in Germania, dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha elogiato l’Italia di Mancini dopo le prime due gare dell’Europeo: “Questa squadra può arrivare fra le prime quattro e ovviamente questo non vuol dire fermarsi in semifinale, quando arrivi a quel punto te la giochi sempre con chiunque. E quindici anni fa lo abbiamo dimostrato. Però qui mi fermo, perché non voglio farmi coinvolgere troppo da questa grande euforia che sento montare intorno alla Nazionale. Questa squadra mantiene le aspettative che crea, ha giocato due gare facendo sembrare scarse avversarie che non lo sono e poi non fa mai tirare in porta gli avversari. Dieci gare senza subire gol sono un’enormità, ma quando hai tanta qualità davanti, è più facile tenere lontano chi hai di fronte dalla tua area. È una qualità che non è fine a se stessa: fa la differenza, determina il risultato. - continua Materazzi - La Francia fa paura, tira in porta quando vuole, l’Italia si deve costruire tutto, ma non lo vive come una fatica, perché è una scelta”.