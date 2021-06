Mistero Hazard e De Bruyne, è tutta pretattica? I due si sarebbero allenati a telecamere spente

Eden Hazard e Kevin De Bruyne continuano a essere i due principali interrogativi in vista del quarto di finale di Euro 2020 tra il Belgio e l’Italia. Ufficialmente i due, insieme a Denayer, non hanno partecipato all’allenamento odierno con il resto dei compagni: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, entrambi si sarebbero però allenati a tutti gli effetti oggi, scendendo in campo con la squadra una volta allontanati i giornalisti (che possono presenziare ai primi 15 minuti della seduta), lontano da occhi indiscreti. Cresce così il sospetto che le notizie che filtrano da Tubize, sede del ritiro estivo, possano essere pretattica da parte del ct Roberto Martinez, soprattutto nel caso di De Bruyne la cui presenza con gli azzurri non sembra in realtà davvero in dubbio.