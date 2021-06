Morata: "In Spagna criticare è gratis". Pioggia di critiche per l'attaccante della Juventus

"Se ascoltiamo tutto quello che dicono sulla nostra nazionale non va bene, ci aspettano sempre al varco per poterci criticare, in genere in queste competizioni tutto il Paese supporta i giocatori ma noi arriviamo da anni in cui la Spagna ha vinto tutto e per noi questo confronto non è semplice". Parole di Alvaro Morata nel post gara della sfida contro la Polonia, con l'attaccante che ha poi aggiunto che "In Spagna dicano quello che vogliono, giudicare è gratis". Queste dichiarazioni, sommate alle deludenti prestazioni della Seleccion in questo Europeo, hanno scatenato valanghe di critiche in Spagna, dove quotidiani, siti e trasmissioni tv si sono scagliate contro l'attaccante della Juventus. Durissimo l'editoriale di Josep Pedrerol su Chiringuito Tv: "Morata non deve più giocare con la maglia della Nazionale", e in generale tante critiche contro la Nazionale di Luis Enrique.