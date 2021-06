Mou: "Francia, vinci o sarà fallimento". Deschamps gli risponde: "Dicevo lo stesso del Tottenham"

"La Francia ha tre squadre e non ha punti deboli: deve vincere, altrimenti sarà un fallimento". Firmato, José Mourinho, che ai microfoni del Sun ha voluto mettere pressione in questo modo ai Bleus, impegnati tra poco più di una settimana in un Europeo che li vedrà partire da grandi favoriti per la vittoria finale. Non si è fatta attendere la risposta del c.t. Deschamps, che in un'intervista a Telefoot ha commentato con ironia le dichiarazioni dello Special One: "José, ho pensato lo stesso del tuo Tottenham, ma le cose non sono andate come prevedevo".