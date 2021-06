Mount e Chilwell saltano pure gli ottavi. Southgate: "Situazione bizzarra e piena di contraddizioni"

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, a pochi minuti dalla sfida contro la Repubblica Ceca ha commentato la situazione legata a Mount e Chilwell, in isolamento dopo essere stati in contatto con lo scozzese Billy Gilmour, risultato poi positivo al Covid-19: "Sono estremamente dispiaciuti di perdere le partite. Dobbiamo solo andare avanti. È una situazione bizzarra, hanno trascorso 120 secondi di troppo in uno spazio piuttosto aperto. È uno scenario pieno di contraddizioni per me, ma andremo avanti. Non lo capisco perché ci sono squadre che viaggiano in aereo, pullman e bus in spazi chiusi per ore. Proprio non capisco".