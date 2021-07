"Non ci stancavamo mai di stare insieme e restare uniti". Rivedi Bonucci dopo il trionfo

Leonardo Bonucci ha commentato in conferenza stampa l'impresa degli azzurri, campioni d'Europa dopo 53 anni. Decisivo il suo gol del pareggio al 67'. Il centrale mostra fiero il premio star of the match prima di sorseggiare una birra fresca: "Me la sono meritata, eh" commenta il centrale: "Siamo stati speciali nel crederci fin dall'inizio, da quando ci siamo ritrovati. Respiravamo qualcosa di diverso nell'aria ed è arrivato. È incredibile come giorno dopo giorno non ci stancavamo mai di stare insieme e restare uniti. Di solito non vedi l'ora che qualcosa finisca quando è così lunga e invece noi avevamo una voglia matta di stare insieme".