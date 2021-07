Ogni promessa è debito: Spinazzola sarà a Wembley, vivrà con gli Azzurri anche la vigilia

Leonardo Spinazzola, salvo sorprese e contrattempi, sarà a Wembley con l'Italia per la finale contro l'Inghilterra di domenica. Lo racconta la Gazzetta dello Sport che spiega come il terzino arriverà a Roma probabilmente nella giornata di sabato per vivere anche la vigilia insieme alla squadra. Poi, dopo la partita, tornerà in Italia direttamente col charter della squadra.