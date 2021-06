Olanda-Austria 2-0, Hinteregger: "Ci è mancato qualcosa davanti Gli avversari avevano qualità"

vedi letture

Il difensore dell'Austria, Martin Hinteregger, ha parlato ai microfoni di ORF dopo il ko contro l'Olanda per 2-0: "L'Olanda ci ha reso le cose difficili, da parte nostra non abbiamo trovato soluzioni quando siamo andati verso la loro porta. Penso che la squadra si sia difesa bene. Non posso dire che non abbiamo dato il massimo, ma non è bastato contro una squadra con così tante qualità individuali. Ci mancato qualcosa in attacco".