Olanda, Blind scosso dal dramma Eriksen: "Ho pensato di ritirarmi dal torneo"

vedi letture

Il difensore dell'Olanda Daley Blind ha pensato di ritirarsi dall'Europeo dopo quanto accaduto al danese Christian Eriksen. Al calciatore infatti nel 2019 venne riscontrata un'infiammazione al muscolo cardiaco dopo un capogiro nel corso della sfida contro il Valencia in Champions League e per questo è stato molto scosso da quanto accaduto al collega danese. “Quanto accaduto a Christian ha avuto un impatto enorme su di me, non solo perché lo conosco, ma anche perché ho vissuto una vicenda simile alla sua. Ho dovuto superare un ostacolo mentale per scendere in campo. - ha spiegato Blind alla tv olandese Nos - Ho sicuramente pensato di non partecipare al torneo dopo quelle immagini, non sono riuscito a dormire dopo averle viste, ma poi sono riuscito a mettermi tutto alle spalle e sono orgoglioso di averlo fatto”.