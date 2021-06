Olanda, Dumfries: "Abbiamo piena fiducia in Depay. È un grande giocatore"

Denzel Dumfries, star of the match di Olanda-Austria, ha parole d'elogio per il compagno di squadra Memphis Depay: "Memphis è un grande giocatore e abbiamo visto le sue qualità in tutte le partite disputate. Ha segnato su rigore e dato il pallone che ha portato al gol. Abbiamo piena fiducia in lui".