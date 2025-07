Inter, Calhanoglu e Dumfries in bilico? Chivu aspetta rinforzi

Magari non sarà rivoluzione totale ma l’Inter cambierà pelle. La stagione logorante e la scia di tensione dopo il Mondiale per Club impongono un cambiamento e negli uffici di Viale della Liberazione la squadra mercato è al lavoro per puntellare la rosa. L’idea della società sarebbe quella di arrivare a all’inizio del ritiro con l’ossatura di squadra ben definita. Il primo passo sarà capire quali giocatori rimarranno ad Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu. Hakan Calhanoglu rimane il nome più chiacchierato e dalla Spagna si è parlato anche del Barcellona attorno a Denzel Dumfries. Da valutare anche un eventuale ricambio generazionale in difesa. Tutto a suo tempo. Anche se il tempo corre.

Scadenze di contratto e carta d’identità: il punto sulla difesa dell’Inter

Un reparto che merita una particolare riflessione è la difesa. Fiore all’occhiello dell’Inter d’Inzaghi, il reparto ha tanti giocatori avanti con l’età: Francesco Acerbi (37 anni), Stefan De Vrij (33 anni), Matteo Darmian (35 anni). Tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2026 ed ecco perchè Leoni è un chiodo fisso. Con il Parma si proverà l’affondo nelle prossime settimane. Non sarà solo la difesa ad essere interessata al rinnovamento. Occhio anche al centrocampo perchè dopo Sucic ci dovrà essere spazio per altri movimenti in entrata.

Calhanoglu e Dumfries: destini diversi sull’orlo dell’incertezza

Le situazioni più ingarbugliate sono quelle di Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. Il turco pare abbia avuto un chiarimento con Lautaro Martinez ma il suo destino è più che mai in bilico. Nonostante l’interesse del Galatasaray ad oggi non c’è una trattativa avviata e sarà decisiva la volontà del giocatore. Sull’olandese invece pende una clausola rescissoria di 25 milioni di euro fino al 15 luglio. Negli ultimi giorni sembrava essersi fatto avanti il Barcellona. Solo un sondaggio però, nulla di più.