Olanda, Gravenberch sul podio dei più giovani titolari: in campo a 19 anni appena compiuti

Ryan Gravenberch ha giocato oggi la sua prima partita da titolare nel campionato Europeo. A 19 anni e 32 giorni, il centrocampista dell'Ajax è il terzo olandese titolare più giovane di sempre ai Campionati Europei/Coppa del Mondo con la maglia Oranje, dopo Jetro Willems (18 anni 71 giorni nel 2012) e Bertus de Harder (18 anni 142 giorni nel 1938).

19y 32d - Ryan Gravenberch (19 years and 32 days) will be the third youngest starting Dutchman ever at the European Championships / World Cup, after Jetro Willems (18y 71d in 2012) and Bertus de Harder (18y 142d in 1938). Diamond. #NED #MKDNED #EURO2020 pic.twitter.com/2a4WyvHGpg

— OptaJohan (@OptaJohan) June 21, 2021