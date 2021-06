Olanda-Ucraina, le formazioni ufficiali: De Boer con De Vrij, Sheva si affida a Malinovskyi

Sarà il match tra Olanda e Ucraina a completare il quadro di giornata di Euro 2020. Ufficiali da pochi minuti le scelte dei due allenatori: De Boer, come da previsioni, si affida al 3-5-2 (tanto contestato in patria) con De Vrij al centro del terzetto e la stella Depay in attacco. Shevchenko risponde con l'italiano Malinovskyi, che agirà nella folta cerniera in mediana insieme a Zinchenko.

Ecco le scelte dei due commissari tecnici nel dettaglio:

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt; Weghorst, Depay. Commissario tecnico: Frank De Boer.

UCRAINA (4-5-1): Bushchan; Karavaev, Zabarny, Matviyenko, Mykolenko; Yarmolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Malinovskyi, Zubkov; Yaremchuk. Commissario tecnico: Andriy Shevchenko.