Ossigeno ai capelli e per Mourinho? Xhaka è l'uomo mercato della Svizzera. E la stella

Granit Xhaka si nota. E non solo per il biondo ossigenato di cui s'è dipinto i capelli, tanto di moda in questo periodo europeo. Dall'Inghilterra dove il paragone tra Phil Foden e Paul Gascoigne è scontato, fino alla Svizzera, Xhaka si è sempre fatto notare però anche per altre qualità. Mediano di polmoni, corsa, fisico, intensità, il capitano degli elvetici è un recordman di presenze in Nazionale ed è anche il faro del centrocampo di Vladimir Petkovic. Lo sarà ancora dell'Arsenal?

ADDIO DESTINAZIONE ITALIA? La sensazione è che l'addio all'Arsenal sia scontato. Che i Gunners vorranno monetizzare, sebbene l'intesa ora sia distante: 14 i milioni offerti da Tiago Pinto, no dei londinesi, al momenti la situazione è di stallo totale. Occhio agli inserimenti perché Xhaka è un gioiello che piace a tanti e stasera avrà una vetrina importante per dimostrarlo. Si noterà. Come Italia, la speranza è che lo si faccia solo per il biondo ossigenato.