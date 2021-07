Podolski critico con la Germania: “Zero ambizione e voglia di segnare. Spero in Flick"

vedi letture

L’ex attaccante della Germana Lukas Podolski ai microfoni di RMC Sport è tornato sull’eliminazione della squadra di Low per mano dell’Inghilterra agli ottavi dell’Europeo criticando fortemente la Nationalmannschaft: “Alla squadra è mancata l’ambizione e la convinzione che c’era in passato, tutti sembravano infastiditi e quando vedi certe facce vuol dire che le cose non vanno bene. Sarebbe potuto scoppiare un incendio nello stadio e sarebbero rimasti in campo senza scomporsi. - continua Podolski – In attacco siamo stati insufficienti, mancavano idee e voglia di segnare inoltre credo che almeno dieci giocatori che non sono stati convocati meritavano di esserci. Spero che il nuovo ct Flick possa rimettere in moto la squadra”.