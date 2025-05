Ufficiale Gornik Zabrze, Podolski rinnova ancora: "Chiuderò qui la mia carriera, ma non ora"

Lukas Podolski non ha alcuna intenzione di smettere. L'attaccante tedesco, dopo l'addio all'Antalyaspor e alla Turchia, era volato in Polonia, dove aveva accettato ormai tre anni fa la corte del Gornik Zabrze. Il club ha annunciato oggi che l'ex giocatore dell'Inter ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026.

"Questa bella storia non finisce qui. La famiglia “Tricolor” attendeva questa notizia con grande fede e speranza. Lukas Podolski continuerà la sua carriera calcistica: il campione del mondo 2014 ha firmato un contratto con Górnik che sarà valido fino alla fine di giugno 2026", si legge sul sito del club polacco.

"Górnik e questa regione sono casa mia! Sono cresciuto qui e da qui provengo. Concluderò qui la mia carriera. Per me è stata una decisione molto difficile, ma a un certo punto bisogna dire basta. Ma non adesso!", ha annunciato Podolski ai tifosi in un filmato speciale mostrato sul maxischermo prima della partita contro il Korona Kielce.

Il bilancio di Podolski finora a Górnik è di 116 partite, 25 gol e 22 assist. Nella stagione in corso ha segnato 5 gol e fornito 3 assist. Il Górnik Zabrze è il secondo club per numero di presenze nella carriera di Lukas. Solo per il Colonia ha giocato più partite (181).

Il terzo miglior marcatore nella storia della nazionale tedesca è originario di Sośnica, un distretto di Gliwice. Iniziò la sua carriera professionistica a Colonia, esordendo in prima squadra nel 2003, a diciotto anni, e in tre stagioni ha giocato 85 partite per il club, segnando 51 gol. Nel 2006 passò al Bayern Monaco, con il quale vinse la doppietta Bundesliga-Coppa di Germania nel 2008. Nel 2009 tornò al Colonia e tre anni dopo si unì all'Arsenal, con il quale vinse la FA Cup nel 2014. Nel 2015 passò in prestito nell'Inter, poi si trasferì al Galatasaray, dove ha vinto la Coppa di Turchia nel 2016. Negli anni 2017-2019 ha giocato per il giapponese Vissel Kobe, mentre nella stagione 2020/2021 ha giocato per i turchi Antalyaspor. Dal 2021 è diventato giocatore del Górnik Zabrze.