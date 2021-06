Portogallo, Danilo: "Non ci aspettavamo di uscire adesso, sfortunati sul palo preso"

Il centrocampista del Portogallo e del Paris Saint Germain Danilo Pereiraha parlato a TVI24 della sconfitta di misura con il Belgio che è costata l'eliminazione da Euro 2020: "Non ci aspettavamo di uscire adesso, abbiamo fatto del nostro meglio per pareggiare, non siamo stati efficaci, siamo stati sfortunati sul palo. Il Belgio ha tanta qualità, giocatori di alto livello, abbiamo subito un po' all'inizio, ma fa parte del gioco. Il loro gol è stato l'unica azione pericolosa. Deluso dall'esclusione? Vorrei sempre di giocare, non posso essere contento, ma chi è entrato ha fatto il suo lavoro, giocando bene. Palhinha è un buon giocatore e devo congratularmi con lui".