Portogallo, l'autocritica di Fernando Santos dopo la batosta con la Germania: "Tutta colpa mia"

Fernando Santos, ct del Portogallo, ha commentato così in conferenza stampa la sonora sconfitta rimediata contro la Germania per 2-4: "Ora tutti possono andare avanti. Dopo aver pareggiato con l'Ungheria, neanche la Francia è sicura di passare. Questo è un gruppo molto difficile. La Germania non ha cambiato nulla rispetto alla sua prima gara, noi abbiamo cambiato diverse cose soprattutto a centrocampo, perché volevamo pressare Gundogan e Kroos. Volevamo dare più sicurezza davanti coi terzini a dare una mano. Questa è stata la nostra strategia e io ne sono responsabile. Qualcosa è andato male, è chiaro, anche se eravamo partiti bene. Come detto, la responsabilità è mia", l'autocritica del tecnico portoghese.

