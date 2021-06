Portogallo, Renato Sanches prima del Belgio: "La partita con la Germania ci ha fatto riflettere"

Così Renato Sanches, centrocampista del Portogallo, prima del match di questa sera contro il Belgio per gli ottavi di finale di Euro 2020: "La partita contro la Germania ci ha fatto riflettere. Non dico che siano più bravi di noi, ma ci hanno fatto riflettere e capire che non possiamo rendere le cose facili per gli altri. Dobbiamo dare il massimo in ogni partita e avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro la Francia. Questo ci renderà difficile perdere, perché siamo una squadra coesa e compatta. Quando spingiamo tutti nella stessa direzione, è difficile batterci".