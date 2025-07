Ufficiale Benfica, dopo il Mondiale l'ex Roma Renato Sanches torna al PSG: "Obrigado Renato"

Il Benfica ha ufficializzato, in questi minuti, la partenza di Renato Sanches, che non continuerà a giocare al Da Luz dopo una stagione in prestito dal Paris Saint-Germain, club al quale tornerà.

Dal suo approdo nella Capitale francese (dal Lille, nell'estate 2022) il centrocampista ha dapprima disputato un'intera stagione al PSG, per poi giocare in prestito un'annata alla Roma e quindi appunto al Benfica. Il suo contratto con la squadra di Luis Enrique scade nell'estate del 2027 e resta dunque da capire quale sarà la prossima tappa della sua carriera. Nonostante il talento dimostrato infatti, il giocatore è stato fino a qui frenato dai frequenti infortuni subiti in carriera, come ricorderanno i tifosi giallorossi.

Il 27enne si è recentemente fatto notare al Mondiale per Club, nonostante sia stato impiegato in modo discontinuo per tutta la stagione 2024/25, proprio a causa degli stop fisici. In questa ultima stagione infatti ha giocato solo 21 partite, segnando un gol.

Il comunicato del Benfica

"Grazie, Renato Sanches!", hanno scritto gli Eagles all'inizio del comunicato ufficiale, disponibile sul sito web del club. "Formatosi allo Sport Lisboa e Benfica, è tornato a casa nell'agosto 2024, in prestito per un anno dal club francese PSG. Nel corso della stagione 2024/25, il centrocampista cresciuto al Benfica ha disputato 21 partite e segnato 1 gol, contribuendo in modo determinante all'ottava Coppa di Lega vinta dal Club. Il Benfica augura a Renato Sanches la migliore fortuna. Grazie!", si legge.