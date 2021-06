Portogallo, Ronaldo in calo? Fonte: "No, è ancora una bestia. Aspettatevi cose eccezionali"

José Fonte, difensore del Portogallo, è intervenuto nel corso del podcast di TalkSport 'White and Jordan', raccontando la preparazione per Euro2020 ed elogiando Cristiano Ronaldo: "E' il nostro leader, il nostro capitano. Come al solito si sta allenando nel migliore dei modi, non c'è calciatore più professionale di lui. E' ancora al top, è ancora una bestia, potete aspettarvi qualcosa di eccezionale da lui. Noi vogliamo cominciare bene e vincere. Il nostro girone è tosto, ma per ottenere il titolo bisogna battere tutti".