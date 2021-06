Portogallo, Santos cita Felipe Scolari: "Vincere contro la Germania. Uccidi o sarai ucciso"

vedi letture

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, fa il punto della situazione dopo il successo dei campioni d'Europa contro l'Ungheria. I lusitani sono inseriti in un girone di ferro con Francia e Germania: "A volte l'approccio è giusto, altre invece meno di come facciamo di solito, ma proviamo sempre a essere migliori. Chi è entrato ha fatto molto bene così come chi è stato sostituito, ma adesso pensiamo solo alla Germania. Questa è la fase a gironi e dobbiamo superarla. Quindi uccidi o sarai ucciso, come diceva Felipe Scolari".