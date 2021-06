Pronostica la vittoria della Germania e viene licenziato. Il giugno triste dell'elefante Yashoda

vedi letture

Giornate amare per l’elefante Yashoda. Il pachiderma di 40 anni ospite dello zoo di Amburgo dopo aver fallito il pronostico del 15 giugno scorso dando la Germania vincente sulla Francia (1-0 per i Galletti il risultato finale) ieri prima del match tra la formazione di Joachim Low e l’Inghilterra ha tentato di nuovo. E altrettanto nuovamente ha fallito. “Il nostro elefante in realtà ha fatto una previsione corretta - ha spiegato Dirk Albrecht direttore dello zoo dove abita Yashoda - solo che la Nazionale tedesca non lo ha saputo in tempo”.

Peccato, dunque, per la Germania ma anche per l’elefante che, stando all’agenzia di stampa DPA, è stato licenziato come oracolo. Al suo posto sono stati assoldati Raj e Santosh, due elefanti più giovani di lui