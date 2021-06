Rabiot dopo il successo con la Francia: "Orgoglioso, Deschamps vuole rigore tattico"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus protagonista quest'oggi nel successo della sua Francia sulla Germania, ha parlato a RMC Sport: "Sono uscito per un colpo in testa, lì per lì ho accusato un po' di giramento ma ora è tutto ok. C'era attesa verso di noi e lo sapevamo. Abbiamo sofferto, ma alla fine non abbiamo concesso praticamente nulla dimostrando forza mentale e collettiva. Siamo orgogliosi della nostra partita e davvero contenti. Deschamps ci sta trasmettendo rigore tattico, cosa su cui sono cresciuto molto nelle ultime due stagioni. Contro la Germania abbiamo mandato un messaggio".